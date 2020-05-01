شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أمير كرارة يوضح لجنوده فى "الاختيار" معنى "أنصار بيت المقدس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال الحلقة السابعة من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة on، وضح منسى لرجاله معنى "أنصار بيت المقدس"، وذلك عندما وجه جنود المنسى سؤال له قائلين: يا فندم هما ليه مسمين نفسهم "أنصار بيت المقدس".

ومدح منسى رجاله لمجرد تفكيرهم بتلك الطريقة وقال لهم .. مين فينا يا رجالة مش عايز يروح يصلى فى القدس، مين فينا مش عايز يروح يحرر القدس.. هما بيتسخدموا العقيدة دى عشان يحاربونا إحنا .. مع إننا مسلمين زيهم.. بيلموا الشباب الحلوة دى زيكم وبيغسلوا دماغهم .. فهمتوا.

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مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين، وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعد الأعمال المرتقبة بشدة في دراما رمضان هذا العام.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.