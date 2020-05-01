شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة خاصة لإجازة الأعمال الفنية بقنوات الهيئة الوطنية للإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام قرارا بتشكيل لجنة خاصة بإجازة عرض الأعمال الفنية رقابيا وفنيا برئاسة المخرج خالد شبانة رئيس قناة نايل لايف بقطاع قنوات النيل المتخصصة وعضوية كل من السيناريست سيد فؤاد رئيس قناة نايل سينما والدكتور عبد العزيز عبد الفتاح نائب رئيس قناة القاهرة بقطاع القنوات الإقليمية كعضو فنى والسيدة مها عبد الوهاب مدير عام الرقابة والمتابعة بقطاع القنوات الإقليمية كعضو رقابى، والدكتورة لمياء محمود رئيس شبكة صوت العرب بقطاع الإذاعة والسيدة جهاد أحمد حسين مدير عام النصوص والمراجعة بقطاع الإنتاج والسيدة سحر صلاح الدين مدير عام الرقابة بقطاع التليفزيون والسيدة نهلة محمد محمود أخصائى مراجعة وتقييم المواد الفنية والنصوص بقطاع قنوات النيل المتخصصة، وللجنة أن تستعين بمن تراه لإنجاز أعمالها.



اجازة الاعمال الفنية لعرضها بقنوات الهيئة الوطنية للإعلام

كما تختص تلك اللجنة بإجازة عرض الأعمال الفنية رقابيا وفنيا من عدمه على أن تعرض اللجنة نتيجة أعمالها على اللجنة العليا لشراء المصنفات لإعمال شئونها فيما يخص الاعمال التى تجيزها اللجنة.

وعلم ”الخليج 365” أن اللجنة قد اختارت مجموعة من الأعمال سيقوم القطاع الاقتصادى لاحقا بالتعاقد عليها، ومنها مثلا مسلسل الجرافيك "صحبة الآيات" و"سيدنا نوح"، كما اختارت اللجنة 5 أفلام جديدة تعرض على قناة نايل سينما فى عيد الفطر المقبل منها سور الصين العظيم لمحمد هنيدى و"أولاد العم" لكريم عبد العزيز و"كتكوت" لمحمد سعد و"الجزيرة" لأحمد السقا، ويعرض حاليا عدد من المسلسلات فى شهر رمضان منها مسلسل "جمع سالم" للنجمة زينة ومسلسل "حب عمرى" لهيثم شاكر ومسلسل "القمر آخر الدنيا" لبشرى و"شاهد عيان" لحسن الرداد و"واكليناها والعة 2" لشريف رمزى، وتعرض تلك الأعمال جميعا علي جميع قنوات الهيئة الوطنية للإعلام ووافق أسامة البهنسي رئيس قطاع القنوات المتخصصة على عرض هذه الأعمال على قنوات القطاع في شهر رمضان المبارك وأيام عيد الفطر.