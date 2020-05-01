شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا فى عيد العمال: "ربنا يعدى الغيمة السوداء عن لبنان وتتحسن الظروف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة اللبنانية اليسا فى احتفالات العالم بعيد العمال وتمنت زوال الأزمة عن بلادها وتحسن أوضاعها الاقتصادية، فى ظل استمرار أزمة كورونا التى تسببت فى خسائر كبيرة وزيادة نسبة البطالة، وكتبت إليسا عبر حسابها على "تويتر"، "بدى عيّد كل العمال بهالعيد يللى منتذكر فيه تعبن وحبّن لشغلن، بس هالسنة بالذات بدى فكّر بكل العاطلين عن العمل يللى خسرو أشغالن، الله يمرّق هالغيمة السودا عن لبنان وتتحسن الظروف".

اليسا على تويتر

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وكانت النجمة اللبنانية إليسا قد أعربت عن استيائها من الحالة المعيشية التي وصل لها الشعب اللبنانى وارتفاع معدلات الفقر بسبب أداء الحكومة، وغردت إليسا في رسالة لها عبر "تويتر"، منتقدة الحكومة اللبنانية قائلة، "يا عيب الشوم عا دولة عم تخلي ولادها يموتو من الغضب والقهر بالشوارع لأنو ببيوتن ما في ربطة خبز.يا عيب الشوم عا حكام مطمنين بالن عا مصرياتن برا والناس ليراتا ما إلن قيمة.

وأكدت النجمة اللبنانية أن المشكلة فى لبنان هى سياسات حكومية عمرها سنين والشعب هو من يدفع الثمن، مشيرة إلى أن إسقاط رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان، لن يرد الليرة أو يحل المشكلة، لكن بالعكس سنتحول إلى فنزويلا ثانية.

وكتبت اليسا، عبر حسابها على تويتر: "المشكلة بلبنان منا شخص أو مصرف أو هيئة، المشكلة سياسات حكومية عمرها سنين وعم ندفع ثمنها، صوّبوا الموضوع لأنو إسقاط رياض سلامة ما رح يرد الليرة أو يعالج الموضوع، بل العكس تماما ورح نتحول لفنزويلا تانية، المشكلة يللى طلب كل هالسنين المصارى وما عرفنا كيف صرفها".

وكانت الفنانة اللبنانية إليسا، هاجمت الأوضاع فى لبنان، ومهاجمة الحكومة اللبنانية، وقالت: "أفشل عهد عشتو وشفتو، زعما حرامية".

وقالت إليسا فى تغريده عبر حسابها الرسمى بتويتر :"يعنى أفشل عهد عشتو و شفتو، زعما حرامية وبلا ضمير، ونص الشعب بفضل الزعما على لقمة عيشو، وين صار هالشي".