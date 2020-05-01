"لعن الله الإرهابيين".. هكذا نعت هند صبري شهداء بئر العبد بسيناء

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
حرصت الفنانة التونسية هند صبري، على نعي شهداء بئر العبد بسيناء.
ونشرت هند، صورة رفع الجنود علم مصر على سيناء، عبر حسابها على انستجرام، وعلقت: "غير الدم محدش صادق.. المجد للشهداء.. ولعن الله الإرهابيين الكفرة، أعداء الحياة.. رحم الله شهداء مصر في بئر العبد".
واستهدفت يد الإرهاب الغاشم، إحدى المركبات المدرعة بعبوة ناسفة بمدينة بئر العبد بشمال سيناء، وفقا لما أعلنه المتحدث العسكري للقوات المسلحة، مساء الخميس.
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