"بلا دين ولا إنسانية ".. نجوم الفن يعلقون على الحادث الإرهابي بسيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرص نجوم الفن، على نعي شهداء القوات المسلحة، الذين استشهدوا مساء الخميس، جراء انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بسيناء.

وعبر حساباتهم بموقع "تويتر"، غرد النجوم حول الحادث الإرهابي:

محمد رمضان

كتب الفنان محمد رمضان، عبر حسابه على تويتر: "‏أتقدم بخالص العزاء للقائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية عبدالفتاح ‎السيسي و القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، وأسر الشهداء والشعب المصري جميعاً اللهم أسكن شهدائنا الفردوس الأعلى وأرزق المصابين الشفاء وقوي من عزم أبطالنا في ‎سيناء، تحيا مصر".

محمد حماقي

‏وكتب الفنان محمد حماقي، عبر حسابه على تويتر: "خالص العزاء لأسر شهداء الحادث الإرهابي الأليم ببئر العبد.. ودعواتنا للمصابين بالشفاء العاجل".

Advertisements

مدحت العدل

‏وكتب المؤلف الكبير مدحت العدل، عبر حسابه على تويتر: "تماماً مثلما فعل الإرهابيون في مذبحة رفح وفي هذا الشهر الكريم يعودون للإرهاب الأسود في بئر العبد.. بلا ضمائر ولا دين ولا إنسانية .. ولكنهم لا يعرفون ان مصر لن تستسلم.. رحم الله شهداء الوطن.. ومادام هناك الجيش المصري فالنصر لنا إن شاء الله".

محمود حجازي

ونشر الفنان محمود حجازي، صورته وهو يؤدي التحية للشهداء، عبر حسابه على انستجرام، وعلق: "لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يرحم شهداء الوطن، في الجنة إن شاء الله".

نرمين الفقي

كتبت الفنانة نرمين الفقي، عبر حسابها على انستجرام، قائلة: "حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا كفرة، الله يحرق قلوبكم زي ما بتحرقوا قلوبنا على خيرة شباب مصر، ربنا يرحمهم، وتمنياتي بالشفاء للمصابين".