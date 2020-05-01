حلا شيحة تنعى شهداء بئر العبد بسيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر: حرصت الفنانة حلا شيحة، على نعي شهداء الوطن في بئر العبد بسيناء، عبر حسابها على "إنستجرام". ونشرت حلا، صورة أعلنت فيها الحداد على أرواح الشهداء، وعلقت: "رحم الله شهداء بئر العبد". استهدفت يد الإرهاب الغاشم، إحدى المركبات المدرعة بعبوة ناسفة بمدينة بئر العبد بشمال سيناء، وفقا لما أعلنه المتحدث العسكري للقوات المسلحة، مساء الخميس.

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