تراند اليوم : "نيمار" يقع في غرام فنانة عربية شهيرة والأخيرة تبادله نفس الأمر (صور)



يبدو أن اللاعب البرازيلي نيمار، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي حاليا وبرشلونة الإسباني سابقا، وقع في غرام الفنانة اللبنانية-الكندية الحسناء سينتيا صاموئيل، إذ أقدم على متابعتها ومتابعة الصور التي تنشرها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

من جانبها قامت الحسناء اللبنانية البالغة 24 عاما بدورها بمتابعة حساب نيمار ، الأمر الذي أثار جدلا بين المتابعين، حيث تعد سينتيا أول ممثلة عربية يتابعها نيمار، المعروف بمغامراته الكثيرة خارج المستطيل الأخضر.

ويقضي نيمار، البالغ 28 عاما، فترة الحجر الصحي المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، في قصره بالبرازيل.

ويذكر أن سينتيا فازت بلقب الوصيفة الأولى لملكة جمال لبنان، فاليري أبو شقرا، ومثلت لبنان في انتخاب “ملكة جمال الكون” لعام 2015، ولمع نجمها كممثلة في المسلسل اللبناني “بيروت سيتي” عام 2018، كما شاركت في مسلسل “خمسة ونص” عام 2019 تلتها بالعديد من الأعمال الفنية الأخرى.