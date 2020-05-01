تراند اليوم : بعد منع ظهوره.. "رامز جلال" يلجأ إلى القضاء

طعن الممثل المصري، رامز جلال، الذي يقدم برنامج "رامز مجنوني رسمي" على قناة (MBC مصر) على قرار نقابة الإعلاميين بمنعه من ممارسة النشاط الإعلامي لحين تقنين أوضاعه بالنقابة.وقررت نقابة الإعلاميين في مصر، الأربعاء، منع ظهور رامز جلال (47 عامًا)، في أية وسيلة إعلامية تبث من داخل البلاد، لحين تسوية أوضاعه القانونية كممارس لنشاط إعلامي.جاء ذلك بحسب نص قرار أرسلته النقابة إلى فضائية "أم بي سي" مصر (MBC) السعودية ، صاحبة حقوق بث برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يقدمه الممثل المصري، وفق وسائل إعلام محلية.ولجأ رامز إلى محكمة القضاء الإدراي، للطعن على القرار، قائلاً عبر محاميه إنه "عضو نقابة المهن التمثيلية، التي وفقا لقانونها لا يعد نشاطًا إعلاميًا الأعمال التمثيلية التلفزيونية أو السينمائية أو المسرحية وكذلك الأعمال الترفيهية"، موضحًا أن موكله يقوم بعمل ترفيهي لا يعد نشاطًا إعلاميًا ولا يخضع لقانون نقابة الإعلاميين.

وأشار إلى أن القائمين على البرنامج مارسوا العمل الإعلامي خارج مصر وعلى أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، "ومن ثم فلا ينطبق على البرنامج قانون نقابة الإعلاميين المصرية".

وأوضح محامي رامز أن "جميع ضيوف حلقات البرنامج الترفيهية لم يتقدم أي منهم بشكاوى، كما أن البرنامج يخرج عن القوالب المعروفة للبرامج الإعلامية فلا يقدم أخبارًا ولا تحليلاً ولا وجهات نظر ولا يمكن اعتباره برنامجًا حواريًا".

وحددت المحكمة الأحد لنظرها الدعوى.

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ورامز جلال هو ممثل مصري كوميدي مقيد بنقابة المهن التمثيلية، وله عدد من الأفلام، بخلاف ظهوره البارز كنجم من "نجوم المقالب المتلفزة".

ويُبث برنامج "رامز مجنون رسمي" عقب صلاة المغرب، أي أنه أول وجبة متلفزة على إفطار المصريين ودول عربية أخرى، وقُدر عدد مشاهداته في السنوات الماضية بعشرات الملايين، وهذا العام حصد المقطع الترويجي للبرنامج أكثر من 26 مليونًا في يومين.

وانطلق رامز في برامج المقالب الساخرة من فئة "الكاميرا الخفية" عام 2011، مقدمًا 9 نسخ، تحمل عادة الاسم الأول منه، مثل: رامز قلب الأسد، رامز في الشلال، ورامز عنخ آمون، قبل أن يظهر بشخصيته الحقيقية في نسخته العاشرة هذا العام، بعنوان "رامز مجنون رسمي".