آمال ماهر تتصدر التريندات بنجاح "اللي قادرة"

أشعلت الفنانة آمال ماهر، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وموقع البحث العالمي جوجل، وذلك بأحدث أغنياتها التي طرحتها بعنوان "اللي قادرة".

حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا عبر السوشيال ميديا، مرحبين بجمال وقوة

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كلمات الأغنية وجمال صوت آمال ماهر.

قالت آمال ماهر في بيان صحفى لها، إن أغنية "اللي قادرة" تنتصر لأحلام المرأة وتحفزها على النجاح،

معبرة عن سعادتها البالغة بردود الأفعال التي تلقتها منذ بداية طرح الأغنية.

وأغنية "اللي قادرة" كلمات نادر عبدالله، ألحان وتوزيع خالد عز، وهي أغنية تتر مسلسل "ليه لأ"، والمسلسل من تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف وبطولة أمينة خليلة.