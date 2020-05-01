حصاد مشكلات الأسبوع الأول من رمضان

حسين فهمى يحرر محضراً لـ«البرنس».. مكياج ياسمين صبرى يثير الجدل داخل غرفة العمليات.. والجمهور يتساءل حول أجور «رامز مجنون رسمى»

انطلق الماراثون الرمضانى منذ أيام قليلة، وبدأت معه المشكلات والسخرية وإثارة الجدل التى يشهدها كل موسم، لذلك نرصد خلال السطور التالية حصاد الأسبوع الأول من الشهر الكريم، والأمور التى شغلت الجمهور منذ اليوم الأول، التى بدأت بإثارة استياء الفنان الكبير حسين فهمى.

<< أعرب الفنان حسين فهمى عن استيائه من أحد مشاهد مسلسل «البرنس» بطولة الفنان محمد رمضان، حيث ظهر «نمبر وان» فى الحلقة الأولى وهو يمزق جواز سفره المصرى لرفض والده سفره إلى الامارات، وهو الأمر الذى رآه سفير النوايا الحسنة الفنان حسين فهمى به إساءة كبيرة لجواز السفر المصرى الذى دافع عنه ويعتز به كثيرًا، وهو ما دفعه لتقديم بلاغ ضد زميله محمد رمضان.

«البرنس» بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، عبدالعزيز مخيون، إدوارد، رحاب الجمل، روجينا، ريم سامى، محمد علاء، محمد مهران، وعدد كبير من الفنانين، المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى.

<< أثارت الفنانة ياسمين صبرى الجدل بمسلسلها الجديد «فرصة تانية» وهو ثانى أعمالها فى البطولة المطلقة بعد مسلسل «حكايتى» الذى نافست به العام الماضى، حيث شهدت مواقع التواصل الاجتماعى جدلا واسعا حول ظهورها فى كل

عمل وهى داخل المستشفى بعد تعرضها لحادث، وهى تضع مساحيق التجميل على وجهها، خاصة أنها فى كل مرة تكون قد أجرت عملية كبيرة.

«فرصة تانية» بطولة ياسمين صبرى، دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبدالغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وأحمد النجار وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى رومانسى.

Advertisements

<< شغل مسلسل «الاختيار» الجمهور فى الشارع ليصبح خارج تقييم الأعمال الدرامية هذا العام، وذلك بسبب تناوله لقصة أحد أبطال القوات المسلحة المصرية، وجودة تنفيذ المشاهد التى تحكى تضحيات وبطولات العقيد أحمد منسى، بجانب ظهور نجم كبير كل حلقة كضيف شرف للمسلسل بدأت بالفنان محمد رجب، وكريم محمود عبدالعزيز، وآسر ياسين، ومحمد إمام، وماجد المصرى، واياد نصار.

«الاختيار» بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبدالخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، وآسر ياسين، ومحمد رجب، واياد نصار، وكريم محمود عبدالعزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبدالله، وكريم عبدالخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر

دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.

<< من الأمور أيضاً التى أصبحت تشغل الجمهور كل عام فى رمضان هو برنامج رامز جلال الجديد، حيث يقدم هذا العام برنامج بعنوان «رامز مجنون رسمى» ويعتمد فى فقراته على المواجهة بين رامز والضيف الموجود، والذى يكون جالسا على كرسى داخل الاستوديو، ومقيدا به، وهو ما جعل مواقع التواصل الاجتماعى تتحدث عن الاتفاق المسبق مع الضيف، الذى يتقاضى أجرا كبيرا جدا مقابل ظهوره فى البرنامج، يصل إلى ٣٠٠ ألف دولار فى الحلقة الواحدة، وهو ما جعل الشركة المنتجة ترد فى بيان رسمى على هذه الادعاءات.

<< مشاجرة كلامية بين مؤلف «النهاية» وزملائه بعد كتابة رأيهم فى المسلسل، حيث انتقد عدد من المؤلفين ما يتناوله مسلسل النهاية من أفكار تحمل فى طياتها مبادئ اليسار الإسلامى ضمن أحداث الحلقات الأولى من العمل، والذى تناول فيها فكرة زوال دولة إسرائيل، وسيطرة الرأسمالية، وانتقال المصريين للعيش فى القدس، وتحكم الآلة، وصراع الإنسان حول الطاقة، وغيرها من الأمور التى تناولها المسلسل، والتى رآها البعض انها عكس الفكرة التى تدعمها الدولة فى مسلسل «الاختيار»، خاصة أن العملين من إنتاج شركة واحدة، كذلك أصدرت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلى، بيانا انتقدت فيه مسلسل النهاية، واعتبرت توقعه نهاية إسرائيل غير مقبول، وأن المسلسل الذى يحمل اسم «نهاية العالم» يتحدث عن زوال دولة إسرائيل على يد دول عربية.

«النهاية» فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته عمرو عبدالجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وعدد آخر من الفنانين.