باسم ياخور يكشف حقيقة معرفة ضيوف رامز جلال بالمقلب-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل السوري ​باسم ياخور​ حقيقة معرفة ضيوف برنامج ​رامز جلال​ بالمقلب، قائلاً:"اتفاق ما في اتفاق.. لكن قلبك بيحسك إنه في شي مو طبيعي وهذا النوع من البرامج بندفع فيه أرقام أكبر بكتير من البرامج العادية كنوع من التعويض عن المقلب اللي بياكله الواحد".

وأضاف: "باختصار إنت بيكون عندك إحساسك بهذا الموضوع.. ولكن القصة ما تكون واضحة.. ما حدا بيعرف شو بيصير وأكيد ما في حدا بيعرف لوين رايحة الأمور.. يعني مثلا رامز بيعاين الناس السنة دي مع الفنانة أروى وهي اللي كانت بتواصل مع الناس على أساس إنها تستضيفهم في برنامج كشف الكذب وإنه برنامج حواري وبعدين بيطلع رامز يعمل المقلب".

وتابع خلال بثّ مباشر له عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"بس هو المقلب نفسه بغض النظر إنت بتخاف أو لا.. هو على جهاز اختبار طيارين بيقلبك وإنت رأسك كلها لتحت والدم متجمع في رأسك وعم يلف فيك وتحس إنه معدتك راح تطلع من تمك.. القصة هون إنه في شيء بيضايقك نفسيًا مو جسديًا".

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