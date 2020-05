الكشف عن جنس مولود جيجي حديد

ميرنا وليد - بيروت - لايزال خبر حمل عارضة الأزياء الأميركية من أصول فلسطينية ​جيجي حديد​ يلقى الكثير من الإهتمام العالمي، وجديده الكشف عن جنس المولود.

فقد أكدت وكالة الأخبار العالمية TMZ في تقرير، أن الاحتفال بعيد ميلاد حديد الخامس والعشرين في الأسبوع الماضي كان أيضاً حفل الكشف عن جنس مولودها الأول، حيث ضم الحفل بالونات وردية، وأكياس هدايا `` Hello Little One '' وردية ، وكعكات وردية، الأمر الذي يشير إلى جلمها بطفلة.

وصرّحت والدة جيجي حديد عارضة الأزياء الهولندية يولاندا حديد أنها ستصبح جدة حيث قالت :"ما زلت مندهشة كيف أصبح سرنا الصغير محل حديث الصحافة. نحن متحمسون للغاية" وتابعت:"أنا متحمسة لأصبح جدة في سبتمبر خاصة بعد أن فقدت أمي في الآونة الأخيرة. ولكن هذا هو جمال الحياة ، تتركنا روح واحدة وتدخل روح جديدة".