ميرنا وليد - بيروت - خلال عرض حلقة جديدة من مسلسل "شاهد عيان" بطولة الممثل المصري ​حسن الرداد​ والممثلتين المصريتين ​هنا شيحة​ وبسمة، لاحظ المشاهدون إستخدامهم لصورة الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ وهي صغيرة على أنها بطلة العمل في طفولتها.

وأثار هذا الأمر جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي إذ كتب أحدهم"بمسلسل ‎شاهد عيان بطولة حسن الرداد وهنا شيحا حاطين صورة نوال الزغبي وهي طفلة على أساس أنها صورة البطلة وهي صغيرة ما بيعرفوا أنو حتى نوال الزغبي الطفلة مشهورة وكل العالم عارفينها".

واللافت أن الزغبي أعادة نشر هذا التعليق مع الصور وعلّقت ممازحةً:"بدي حقوقي".

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كانت هذه تفاصيل خبر نوال الزغبي تظهر عن طريق الخطأ في مسلسل حسن الرداد ورد فعلها مفاجئ-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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