نجوى كرم:" اللي منو بدمو جيش بلادو خلّي يلاقي بلد تاني"

ميرنا وليد - بيروت - علّقت الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ على فيديو نشره الشاعر اللبناني ​نزار فرنسيس​ أورد فيه :"التخريب لازم ينوضعلو حد، بلادي الحبيبة كتير قاسي ظرفها، الإيد اللي بدها عالجيش تنمد لازم يا عالم تنقطع من كتفها".

وجاء في تعليق نجوى على ما قاله نزار:"الجيش اللبناني خط أحمر وبالعريض..اللي منو بدمو جيش بلادو خلّي يلاقي بلد تاني".

ثم رد نزار على نجوى:" اللي ما عندو متل حُبّك لهالبلد بيكون ما بيعرف يحب.. واللي ما بيعرف يحب ما بيلبقلو الإنتماء.."، فردت نجوى:"بدنا نحمس بعض حتى نحب الوطن؟ غريب، بيكفي تعريب تراب".

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