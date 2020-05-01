ميرنا وليد - بيروت - حققت فرقة "فري بيبي" المؤلفة من 7 أطفال، نجاحاً كبيراً منذ سنوات عديدة حين قدمت أغنية " ​بابا فين​ " ، التي لاقت شهرة منقطعة النظير.

إحدى الفتيات في الفيديو كليب كبرت وتزوجت ، ونورد لكم صورتها .

أغنية "بابا فين"، تم ضمها الى الالبوم مع 7 أغنيات أخرى وهي: أنا كتكوت ، ماما، حب بابا، بزازة ، أم البلاد ، فيها إيه ، وهريدي، وحمل هذا الألبوم إسم "بابا فين".

ويُعد هذا الألبوم الأول والأخير لفرقة الأطفال الشهيرة .

وكانت أغنية بابا فين من كلمات مصطفى كامل، والحان مصطفي كامل، وتوزيع أحمد نصر، وإخراج نصر محروس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هل تذكرون الطفلة التي غنت "بابا فين"؟ شاهدوا كيف اصبحت- بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.