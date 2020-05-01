خاص الفن- رشيد عساف يستعد للتكريم بسبب "حارس القدس"..وهذا ما كشفه عن كواليس العمل؟

ميرنا وليد - بيروت - يحقق الممثل السوري ​رشيد عساف​ نجاحا جديدا في مسلسل "​حارس القدس​"، وقال في حديث خاص مع الفن:"العمل متابع من كل الطوائف بدون استثناء، وشعر المسيحيين بقيمة هذه الشخصية خاصةً أن المسحيين هم أساسيين في المنطقة."

وأكد رشيد أن المسلسل لم يكن يحمل إسم مختلف، بل يحمل الإسم نفسه منذ البداية.

وتابع رشيد :"المسلسل عرض علي حين كنت اصور "الباشا" في لبنان وحينها رفضت بسبب الوقت، ثم انتقلت إلى أميركا وحين اتصلوا بي مرة أخرى للدور اعتذرت مرة ثانية، كونني كنت آخذ استراحة عند أولادي".

وأضاف:"بعدها اتصل أخي وأبلغني أن القيمين على العمل يتمنوا علي أن أقرأ النص، وعندما قرأته تأثرت وتوجهت إلى سوريا وبدأنا بالعمل".

وقد علم موقع الخليج 365 أن رشيد عساف يتحضر حاليا للتكريم في مطرانية حوران في جبل العرب للروم الملكيين.

العمل من إخراج ​باسل الخطيب​، من تأليف الكاتب حسن.م. يوسف، وبطولة ​رشيد عساف​. ويشارك أيضاً فيه مجموعة من الممثلين السوريين بينهم ​سامية الجزائري​، ​صباح الجزائري​، ​أمل عرفة​، ​يحيى بيازي​ و​إسكندر عزيز​.

ويسلط العمل الضوء، على أبرز محطات حياة المطران ​إيلاريون كبوجي​ منذ طفولته، حتى الأيام السبعة الأخيرة من حياته، إلى أن رحل عن عمر 94 عاماً.

ويجسد شخصية المطران الممثل رشيد عساف، ويلعب الممثل إيهاب شعبان دور المطران في شبابه.