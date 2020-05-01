تعرفي إلى فارق العمر بين الدكتورة خلود وزوجها مودل أمين

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أثارت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال كشفها عن فارق العمر بينها وبين زوجها مودل أمين.
وأوضحت خلود خلال بث مباشر عبر حسابها على "أنستقرام" أنها "تكبر زوجها بعام واحد و5 أشهر"، مشيرة إلى أن "أول ما ستفعله بعد نهاية الحجر المنزلي وحظر التجول هو الذهاب لبيت جدتها والاطمئنان عليها وكذلك زيارة والدتها ووالدها وأشقائها لأنها اشتاقت لهم جميعاً، كما أعلنت أنها ستسافر في عطلة مع أسرتها للخارج."
وكانت الدكتورة خلود أطلت بعباءة بيضاء تصلح تماماً للإطلالات المنزلية في ظل الحجر المنزلي، مؤكدة أن التصميم الذي اختارته جزائرياً، وأنه من الأزياء التقليدية هناك والمرتبطة بأسلوب الحياة في دول شمال أفريقيا.
أسرة الدكتورة خلود
وكانت أسرة الدكتورة خلود قد كبرت مؤخراً بعد أن استقبلا أطفالهما الثلاثة خالد وليان وليليان قبل نحو عام، لينضما إلى ابنتهما الأولى خلود الصغيرة التي أنجباها منذ بضع سنوات.
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