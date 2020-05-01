فيديو: فنان ألماني يغني هذه الأغنية لـ نجوى كرم... وهي تردّ

تدوال نشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيديو للنجم الألماني إيدين هسانوفيك وهو يؤدي أغنية الفنانة اللبنانية نجوى كرم "دني يا دنا" وذلك أثناء مقابلته مع القناة الألمانية الأولى.
وتفاجأت المذيعة الألمانية بقدرة النجم إيدين هسانوفيك بالغناء باللغة العربية وبلغة غير لغته ولأول مرة في تاريخه الفني.
لينك الفيديو:
واستحوذ أداء هسانوفيك بالغناء باللغة العربية وبلغة غير لغته لأول مرة في تاريخه الفني على إعجاب الجالية العربية في البلد والمتابعين الذين تناقلوا مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بإجادته اللغة العربية.
الجدير ذكره أن أغنية "دني يا دنا" من كلمات نجوى كرم وألحان جورج ماردورسيان وتوزيع وتسجيل طوني سابا. وكانت نجوى قد صورت الأغنية في أكثر من منطقة لبنانية تحت إدارة المخرج سعيد الماروق وحققت من خلالها انتشاراً واسعاً حين طرحتها.
وعبّرت كرم عن إعجابها بهذا الفيديو ، فأعادت تغريده وعلّقت قائلةً: "الله الله".
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