نجلاء بدر تتصدر تويتر السعودية بصورها مع أحمد صلاح حسني

أشعلت نجلاء بدر مواقع التواصل الاجتماعي بصورها مع الفنان أحمد صلاح حسني، تصدرت الممثلة المصرية نجلاء بدر موقع البحث "جوجل"، في السعودية بعد أن تداول لها الجمهور الصور التي جمعتها بنجم مسلسل "الفتوة" أحمد صلاح حسني، أحد المسلسلات الرمضانية.

وجمعت الصور كل من نجلاء فتحي بأحمد صلاح حسني خلال كواليس تصوير مسلسل الفتوة للنجم ياسر جلال، حيث تقوم نجلاء فتحي بدور "جميلة" والتي يحبها عزمي أبو شديد، الذي يجسد دوره أحمد صلاح، ويرغب في الزواج منها.

مسلسل الفتوة

مسلسل الفتوة تدور أحداثه في فترة زمنية تسيطر فيها شخصية الفتوة على الأحياء الشعبية ويدير أمورها، حيث يقوم الفنان ياسر جلال، بطل المسلسل، بشخصية حسن الجبالي، وتجسد الفنانة نجلاء بدر شخصية جميلة، التي يرغب عزمي أبو شديد في الواج منها، إلا أن قلبها يميل إلى حسن الجبالي وتحبه.

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يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب ياسر جلال، كل من أحمد صلاح حسني، أحمد خليل، رياض الخولي، نجلاء بدر، مي عمر، أحمد خالد صالح، هنادي مهنا، عهدى صادق، وصفوة وعدد كبير من االنجوم.

يذكر أن أحمد صلاح حسني كان قد شارك العام الماضي في مسلسل "حكايتي" للنجمة المصرية ياسمين صبري، ولعب دور (علي) حبيبها، حيث شكلاً معاً ثنائياً ناجحاً في العام 2019.