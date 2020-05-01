ساندي تكشف مرضها الغريب والجمهور يسخر منها

كشفت الفنانة المصرية ساندي عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة أنها كانت تعاني من برد وحرارة في شفتيها، وهذا مكا تسبب في اختفائها عن متابعيها، وكتبت قائلة: "الواحد بقى آخره يهرش فشعره بعد الفطار هنموت كده وحشتوني وكان عندي برد وحرارة في شفايفي مارضيتش أظهر لكم غير وأنا كويسة".



الصورة المقربة التي نشرتها ساندي لوجهها عرضها لموجة سخرية، فأخذ البعض يسخر من حرارة الشفاه متسائلين عن طبيعة هذا المرض، ليتم اتهامها أن الفيلر هو سبب انتفاخ شفتيها وليس لأنها كانت تعاني من أي مرض.

كما طلب بعض متابعي ساندي منها التوقف عن نفخ وجنتيها بالفيلر، لأن وجهها أصبح منتفخاً وملامحها تغيرت عن السابق، إلا أنها نفت خضوعها لتجميل مشيرة إلى أن زيادة وزنها هي السبب وراء انتفاخ وجهها.