بلقيس تكشف عن صورتها مع زوجها على بطاقة حفل زفافهما

أحدثت صورة الفنانة اليمنية ​بلقيس​ مع زوجها سلطان عبد اللطيف على بطاقة الدعوة إلى حفل زفافهما، ضجة في أوساط المتابعين، وتناولت الكثير من التعليقات الثناء على جمال بلقيس ووسامة زوجها.

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وكانت بلقيس قد نشرت هذه الصورة على صفحتها على "انستغرام" ، بعدما أرسلتها إليها إحدى صديقاتها، وهو ما أوضحته من خلال التعليق على الصورة، وكتبت: "صديقة عزيزة اليوم لقت بين أغراضها بطاقة دعوة زفافي وكانت عليها هالصورة وأرسلتها لي. قلت أشارككم ياها".

وتلتزم بلقيس بالحجر المنزلي، ضمن إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا، وكانت قد إستجابت للحملة التي أطلقتها السعودية لمواجهة الفيروس تحت شعار "خليك بالبيت".