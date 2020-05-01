قمر تكشف عن تعرضها لتهديدات بالتشويه والقتل!

كتب امير فتحي في الجمعة 1 مايو 2020 01:07 مساءً - كشفت الفنانة اللبنانية قمر عن تعرضها لتهديدات بالتشويه والقتل وجهت إليها في الفترة الأخيرة، من قبل البعض.

وشاركت قمر مقطع فيديو يظهر امرأة وهي تهدّدها، لكنّها عادت وحذفته سرعان ما انتشر بشكل كبير.

وقالت المرأة في الفيديو: ”نحن في انتظارك في لبنان. وهذه المرة ستكون الآخرة. تلعب مع أسيادك الذين صنعوك وعملوك. سنحرق وجهك أمام عيني ابنك”.



وعلقت قمر: “نحن في شهر وأيام مباركة والأشخاص المجرمون، المهووسون، المستأجرون، وكل حياتهم واقفة ولكن مع القمر وكيف تريد قتل وتدمير قمر وابنها. لم أسأل عن شيء يسمى الخوف لأنني أعتقد أن من أعطاني الروح هو الوحيد الذي يأخذها فقط. واين ماكنتو في أمريكا وسوريا وكندا وبيروت”.

وذكرت أنها تلقت تهديدات بالقتل لمدة 7 أشهر من أشخاص يقيمون في كندا وسوريا ولبنان”.

كما قالت قمر في تعليق على صورة أخرى: “بحب الناس الجدعة يلي مثل قمر مثال للقوة والقدرة على أن تواجه عدوها المأجور يلي بايعين شرفهم وضميرهم لأسباب تافهة وفارغة مثل الشهرة والمال. بس أنا مبسوطة بتعرفوا ليش؟ لأن قدرتي أقوى من ما هما متخايلين وهل سيناريو المسخرة رح ينتهي بالطريقة يلي تليق بي أحجام هل الناس قريباً جداً. صبرت ونلت كل واحد رح يرجع لمكانو الصحيح”.