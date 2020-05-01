شاهد.. وسام حنا وكارين رزق الله يتعرضا لحادث خطير أثناء تصوير “بردانة انا”

كتب امير فتحي في الجمعة 1 مايو 2020 01:07 مساءً - كشف الممثل اللبناني وسام حنا عن تعرضه لحادث خطير أثناء تصوير مسلسل “بردانة أنا” وذلك عبر فيديو نشره على حسابه على انستغرام.

وظهر وسام حنا في الفيديو وهو يحمل كارين رزق الله ويصعد بها على الدرج حيث إرتطم رأسه بالحائط ليقع بعدها ويتدحرج هو كارين على الدرج وينجوا بأعجوبة.

وعلق وسام حنا على الفيديو كاتبا: “بدّي اعتذر من الفيديو . بس رح شاركن اصعب و اخطر لحظة صارت معنا اثناء تصوير #بردانة_انا . لما غبت عن الوعي ووقعت انا وحامل كارين على ضهرنا . و توقف التصوير بوقتها . الله من عندو حمانا بوقتها .

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. وكان المخرج نديم مهنا عم بيصوّر لقطة المشهد و الكاتبة كلوديا مرشليان عم تتفرج “.

بدورها علقت كارين رزق الله: “واحد بيضربني والتاني بوقعني!! هيك وقعنا عن الدرج لما وسام ضرب راسو وقلب هوي وحاملني وكان قتلنا تنيناتنا!!!”.

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