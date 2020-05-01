كيتي بيري تحتفل بعودة American Idol بارتداء زي معقّم اليدين

متابعة بتجــــــــرد: إحتفالاً بعودة تصوير الحلقة الأولى من برنامج Americam Idol، ارتدت نجمة البوب كيتي بيري، البالغة من العمر 35 عاماً، زجاجة عملاقة من معقّم اليدين في ظلّ انتشار فيروس كورونا في العالم.

وفي التّفاصيل، ففي خلال بثٍّ مباشرٍ عبر فيسبوك قبل العرض، قالت كيتي بيري: “لقد فكّرتُ كثيراً بهذا الزّي وحلمتُ به لمدّة ثلاثة أسابيع وصنعته لأطلّ به على المشتركين والجمهور في البيوت. فأردتُ التأكيد على أنّ البرنامج سيكون معقّماً وبأمانٍ”.

وتابعت بيري :”أنا بخير، وهذا الوقت لن أنساه بكل تأكيد. فلا أصدّق أنّني حامل بطفلي الأوّل من أورلاندو في ظلّ هذه الجائحة الّتي تغزو العالم. لكنني ممتنة للكثير من الأشياء في هذه الأيام، منها قدرتي على إعطاء نصائح موسيقية للمتسابقين في برنامج American Idol”.

Advertisements

ويُشار إلى أنّ اختيار زي معقّم اليدين أثار ردود فعل هجومية عبر الإنترنت، حيث انتقد البعض النجمة لتحويلها هذه الأزمة الصّحية العالمية إلى مزحة.

وأوضحت بيري أن المنافسة بين أفضل 20 متسابقاً عادلة، إذ حصل الجميع على الميكروفون عينه وجهاز آيفون وضوء دائري، وشاركوا من بيوتهم.