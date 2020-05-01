متابعة بتجـــــــــرد: أكّدت عارضة الأزياء جيجي حديد أنها سترزق بطفل الأول من من نجم فرقة “One Direction” السابق زين مالك، وقالت إنهما يشعران بسعادة غامرة.
وظهرت حديد، عن بُعد في برنامج “تونايت شو” لجيمي فالون يوم الخميس، لإعلان النبأ بعد شائعات تناقلتها وسائل إعلام معنية بأخبار المشاهير على مدى أيام.
وقالت في مقطع من التسجيل المصور” “كنا نود أن نعلن الأمر بطريقتنا، لكننا في غاية السعادة ونشعر بالامتنان لكل الأمنيات الطيبة من الجميع”.
ولم تذكر جيجي حديد أي تفاصيل بشأن موعد ميلاد الطفل، لكنها قالت إنها وزين مالك يستمتعان بقضاء الوقت معاً وسط إجراءات العزل المطبقة لمكافحة فيروس كورونا.
وأضافت: “من اللطيف أن نكون في المنزل معا ونعيش هذه التجربة (أي الحمل) يوما بيوم”.
كانت هذه تفاصيل خبر جيجي حديد تؤكّد حملها بطفلها الأول من زين مالك.. “إننا بغاية السعادة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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