بعد 20 عامًا… ماذا قالت سلاف فواخرجي عن خلافها مع كاريس بشار؟

متابعة بتجـــــــــرد: بعد انقطاع دام سنوات طويلة تطرقت الفنانة السورية سلاف فواخرجي بالحديث إلى خلافها مع مواطنتها الفنانة كاريس بشار. وجاء هذا ردًا على سؤال طرح عليها خلال مقابلة أجريت معها مؤخراً على أثير إذاعة “نينار أف أم” السورية.

وفي البدء رفضت التعليق على الأمر قبل أن تشير إلى أن ما حدث إنساني ومؤلم وانها تفضل عدم تذكره. ولفتت إلى أنهما كبرتا وأن السنوات مرت وأن كل شيء اصبح من الماضي.

وتابعت بتمني التوفيق للجميع معتبرة أن لا شيء يستحق الاهتمام وأن هذا ما أظهرته الأزمة التي نتجت عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويشار إلى أن الفنانتين لم تظهرا في أي عمل مشترك منذ سنوات طويلة حيث يعتقد أنهما شاركتا معاً في مسلسل “ثلوج الصيف” في عام 1999 وأنهما اجتمعتا في مشهد واحد في مسلسل “ندى الأيام” للمخرج حاتم علي والذي عرض في عام 2006 من دون أن تتبادلا الكلام.

كما علقت في المقابلة نفسها على ما يحكى عن خلاف بينها وبين الفنانة ديمة قندلفت نافية ذلك نفيًا تامًا. وردًا على ما إذا كان الفنان باسم ياخور يقصد أحياناً مهاجمتها ردت: “نجم كبير، أكبر من الكبر، لا تعليق”.