تامر هجرس يوضح ما قصده بتصريح “مراتي مُزة ولازم أفرجها للناس”

متابعة بتجــــــــرد: حلّ الفنان تامر هجرس ضيفاً على برنامج “شيخ الحارة والجريئة” الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي ويعرض عبر قناة “القاهرة والناس”، حيث أدلى بتصريحات جريئة وغريبة، كان أبرزها تفسيره لتصريحه المثير عن زوجته ميرال بأنها “مُزة ولازم يفرجها للناس”، وعلق قائلاً: “مش ندمان .. ومعرفش مضايقين من كده ليه”.

وأضاف: “أنا بخرج معاها، ومعندهاش غيرة”، مؤكدًا أن التحكم في الزوجة والضغط عليها يؤدي بالعلاقة بين الزوجين إلى الطلاق.

وأكد أنه يكره تناقض الرجال في مصر: “رجالة كتير بتحب تطفي الست بعد ما يتجوزوها لحد ما تضلم خالص وأنا مراتي ست جميلة ومش ندمان على كلامي”.

وتحدث عن خلافه مع الفنان محمد رمضان والمخرج كريم السبكي بعد مشاركته في فيلم “الديزل” الذي أنتج عام 2018.

وأوضح أنه لم يتشاجر مع رمضان أو كريم، وحكى أنه من البداية عند مشاركته في الفيلم كان دوره ضيف شرف، حتى أنه لم يتقاض أي أجر على هذا الدور.

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وأكد أنه يحب محمد رمضان، وأنه فنان موهوب سواء في التمثيل أو الغناء، حتى أنه طلب منه الاستمرار في الغناء لأن كل أغانيه ناجحة، مشيراً إلى أنه وقت الفيلم تحدث معه كريم السبكي وأخبره أن محمد رمضان يريد العمل معه وهو رحب كثيرا بذلك.

وأضاف أن الأجر المتفق عليه لم يعجبه، لذا قرر أن يشارك في الفيلم من دون تلقي أي أجر، لأنه وجد رمضان يريد العمل معه وهو أحب هذا الأمر، لكن في النهاية كان هناك مشهد اتفق على تصويره بطريقة معينة، لكنهم أخلوا بهذا الاتفاق، موضحاً أن الخطأ كان منه منذ البداية عندما وافق على المشاركة في العمل، مؤكداً أنه إذا عرض عليه المشاركة مجدداً في فيلم مع رمضان بنفس ظروف فيلم “الديزل” سيرفض.