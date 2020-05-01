هذا النجم مفاجأة أمير كرارة المقبلة في “الاختيار”

متابعة بتجـــــــــرد: بعد ظهور أكثر من نجم كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل “الاختيار” في مفاجآت لم يعلن عنها صناع العمل أثناء التصوير ليفاجأ بها الجمهور أثناء العرض، وهم النجوم آسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار ومحمد إمام وماجد المصري وكريم محمود عبد العزيز وصلاح عبدالله، تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورة، للنجم أحمد عز بملابس الصاعقة المصرية، بصحبة النجم أمير كرارة بطل المسلسل في حضور المخرج بيتر ميمي.

وحملت التعليقات توقعات بمشاركة عز في إحدى حلقات المسلسل كضيف شرف لينضم إلى قائمة النجوم الكبار الذين شاركوا كضيوف شرف في العمل الأكثر نجاحًا فى دراما رمضان الجاري.

ويتناول مسلسل “الاختيار” حياة الرائد أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة، والذي استشهد في كمين “مربع البرث”، في مدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابي في سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎. ويشارك في بطولة العمل أحمد العوضي ودينا فؤاد.