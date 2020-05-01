متابعة بتجـــــــــرد: أثارت النجمة اللبنانية هيفاء وهبة اهتمام الكثير من المتابعين بسبب رسالة نشرتها عبر خاصية “ستوري” على حسابها في “إنستغرام”. وجاء فيها: “ليه بتدخلوني بقصة مش قصتي؟ الخطة فاشلة. نفسك تساعدك إنتو أحرار ببعض. بس أنا سيرتي مش هتغطي عل فضيحة أم جلاجل ولا الجرصة أم حناجل. أنا بابا يلا”. وتناقلها بعد ذلك عدد من الحسابات الناشطة على “إنستغرام” وهو ما سمح للكثير من الناشطين بالتعليق عليها حيث تساءلوا عن معنى هذه الرسالة الغامضة.

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كانت هذه تفاصيل خبر هيفاء وهبي تثير التساؤلات برسالة غامضة: “فضيحة أم جلاجل” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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