بيونسيه وميجان ذي ستاليون تتعاونان لدعم متضرري كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشرت المغنيتان بيونسيه وميجان ذي ستاليون عملًا مشتركاً سيعود ريعه إلى جمعية خيرية في مدينة هيوستن بولاية تكساس التي تتحدران منها في إطار جهود مكافحة وباء "كوفيد-19".

وتشاركت نجمة الراب الصاعدة ميجان ذي ستاليون مع ملكة البوب بيونسيه في تقديم نسخة جديدة من أغنيتها "سافدج" التي طرحت أساسا في مارس/آذار ضمن ألبوم "شوغا" واحتلت المركز العاشر في سباق الأغنيات الأمريكية.

وحققت هذه الأغنية انتشاراً كبيراً خصوصاً عبر منصة "تيك توك"، إذ نشر عدد كبير من المستخدمين تسجيلاً مصوراً يظهرهم يرقصون على إيقاع الأغنية.

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وكتبت ميجان ذي ستاليون عبر صفحتها على تطبيق "أنستقرام": "كوني متحدرة من هيوستن في تكساس، هذا الأمر يعني لي الكثير، كل عائدات الأغنية ستذهب إلى (بريد فور لايف هيوستن) دعما لمدينتنا في مواجهة هذا الوباء".

وسبق أن تبرعت بيونسيه بستة ملايين دولار لجمعيات تهتم بالسكان الأكثر تضرراً جراء انتشار فيروس كورونا المستجد في هيوستن ونيويورك ونيو أورلينز وديترويت.

وفي مطلع أبريل/نيسان، أعلنت ميجان ذي ستاليون عن شراكة مع "أمازون" لتوزيع أجهزة لوحية في دار للمسنين في هيوستن.