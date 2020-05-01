وفاة المغني المكسيكي تشافيز بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي المغني والممثل والمؤلف الموسيقي المكسيكي أوسكار تشافيز، المعروف بالتزامه الاجتماعي والسياسي، الخميس، في مكسيكو بعدما ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة المنتجة لأغنياته في بيان إن هيئة الصحة في مكسيكو أكدت وفاة الفنان البالغ 85 عاما والذي أدخل الأربعاء إلى مستشفى حكومي في العاصمة المكسيكية بعدما ظهرت عليه أعراض الفيروس، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وقد واكب هذا المغني المصنف أحد الممثلين الأساسيين لنمط موسيقي يسمى "كانتو نويفو" (الغناء الحديث) في مكسيكو، من خلال أغنياته خلال التحرك الطلابي المكسيكي سنة 1968 وحركة "زاباتيستا" في التسعينات.

ولم يخف تشافيز طوال مسيرته التزامه السياسي اليساري، وقال في مقابلة مع وكالة فرانس برس العام الماضي: "مع التغييرات في السياسات والشخصيات وسلطات الإعلام المتعاظمة، نبقى في مرحلة كفاح".

Advertisements

وكان الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور تمنى خلال مؤتمره الصحفي اليومي صباح الخميس الشفاء العاجل لأوسكار تشافيز.

وأعلنت هيئة الثقافة في العاصمة المكسيكية في 2019 أوسكار تشافيز من أعلام التراث الحي في المكسيك بفضل جمعه ونشره أغنيات مكسيكية قديمة من النصف الأول من القرن الـ20.

ويزخر رصيد هذا الفنان المولود في 20 مارس/آذار 1935 في مكسيكو بأكثر من 25 ألبوما.