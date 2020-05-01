بعد رحيل "ريشي كابور".. مصير غامض لآخر أفلام نجم بوليوود

يخيم الغموض على مستقبل آخر أفلام النجم الهندي الراحل ريشي كابور، بعد وفاته الخميس عن 67 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان.

وكشف موقع "إنديا توداي" الهندي الناطق بالإنجليزية، أن لريشي عملا سينمائيا كان قيد الإنتاج قبل وفاته المفاجئة، وكانت تشاركه في بطولته النجمة جوهي تشاولا.





وقال الموقع إن الفيلم الذي كان سيطرح بعنوان Sharmaji Namkeen أصبح مصيره الآن ما بين إعادة تصوير مشاهد، وإما الإلغاء المؤقت للإنتاج.

وأفاد "إنديا توداي" بأن الفيلم كان سيشارك في بطولته الممثل الهندي جوفي باينتال، وكان سيخرجه المخرج هيتش بهاتيا، وكانت تجري عملية تصويره حاليا في مدينة ديلي في الوقت الذي نقل به "ريشي كابور" للمستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية أدت إلى وفاته.

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وعقب إعلان وفاة "ريشي"، نشر الممثل "جوفي باينتال" صورة من كواليس الفيلم نعى بها رحيل نجم أفلام الرومانسية بالعصر الذهبي لبوليوود.

وكان من المفترض أن يشهد فيلم Sharmaji Namkeen عودة التعاون بين النجم الراحل ريشي كابور، والنجمة الكبيرة جوهي تشاولا، بعد مرور فترة طويلة على آخر تعاون بينهما.





وسبق أن جمعت ريشي وتشاولا أعمال سينمائية مميزة مثل أفلام "Bol Radha Bol" و"Saajan Ka Ghar" و"Rishta Ho To Aisa".