نجوم بوليوود يودعون ريشي كابور: عرفان في انتظارك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لم تمر 24 ساعة على وفاة النجم الهندي عرفان خان حتى جاءت الصدمة التالية لنجوم وجماهير بوليوود بعد إعلان خبر وفاة النجم المخضرم ريشي كابور، إثر صراع مع مرض السرطان دام لعامين.





وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى وجهة نجوم بوليوود لرثاء كابور وخان، وربط بعضهما بين النجمين وظروف وفاتهما بنفس المرض بأن عرفان ينتظر ريشي وأرواحهما ستلتقي في مكان آخر.





وعبر كل من شاروخان وسلمان خان وأرجون كابور وراج كومار راو وأميتاب باتشان على موقع "أنستقرام" عن شعورهم بالحزن القاتل، واشتياقهم لريشي كابور الذي كان الصديق والزميل والمعلم بالنسبة لهم.





أما النجمات عاليا بهات خطيبة الابن الأكبر لريشي رانبير كابور، وكارينا كابور، وسونام كابور، ومادهوري ديكسيت، وبيريانكا تشوبرا، شاركن صور تجمعهن بريشي مع تعليق بأن قلوبهن حطمها الحزن على رحيله.

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بينما تذكر فيكي كوشال، وسيدهارت مالهوترا، وكاران جوهار، وأيوشمان كورانا ذكريات العمل مع ريشي، مؤكدين أن رحيله خسارة لن تعوض لبوليوود.





رحل ريشي كابور الخميس عن عمر يناهز 67 عاما بعد صراع دام لعامين في مستشفى نيويورك مع سرطان النخاع الشوكي.





ومن أشهر أعماله "قمر أكبر أنطوني" مع أميتاب باتشان، و"ديوانا" مع شاروخان، و"طالب العام" الجزء الأول، و"فانا" مع عامر خان، وآخر أعماله كان فيلم "الجسد" مع عمران هاشمي الذي عرض على شبكة "نتفليكس" في مارس/آذار.