إصابة رئيس البرلمان الباكستاني بفيروس كورونا المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن أسد قيصر رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية (البرلمان)، عن إصابته بفيروس "كوفيد-19" بعدما أقام حفل إفطار للاحتفال بشهر رمضان والتقى مع رئيس الوزراء عمران خان وغيره من كبار المسؤولين هذا الأسبوع.

وكتب قيصر، أحد مساعدي خان المقربين، عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلا: "أخضع للعزل الذاتي في منزلي".

وكان قد اجتمع مع خان يوم الإثنين، كما التقى عدة مسؤولين كبار في الأيام الماضية.

ولم يتضح بعد إن كان خان سيخضع للفحص لكنه سبق أن فعل ذلك في أبريل/ نيسان، وكانت النتيجة سلبية بعدما اجتمع مع فيصل إيدهي، رئيس أكبر جمعية خيرية باكستانية، الذي تأكدت لاحقا إصابته بالمرض.

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والجمعية الوطنية (البرلمان) في عطلة في الوقت الراهن على الرغم من أن أحزاب المعارضة تطالب بانعقادها لمناقشة تعامل الحكومة مع تفشي فيروس كورونا في البلد الذي سجل 16817 إصابة و385 وفاة بالمرض.

وسجل الرصد اليومي للفيروس ارتفاعا قياسيا على مدى الأيام الثلاثة الماضية في باكستان مع تكثيف إجراءات الفحص. ورُصدت 990 حالة إصابة جديدة أمس الخميس.. ولا يزال البلد، الذي يتجاوز عدد سكانه 207 ملايين نسمة، يجري نحو ثمانية آلاف فحص يوميا.

وتقول الحكومة الباكستانية إن معدلات العدوى أقل من التوقعات بكثير، مشيرة إلى أنها تعتزم تخفيف المزيد من إجراءات العزل العام بعدما فتحت بالفعل عشرات الأنشطة التجارية والصناعية وسمحت كذلك بصلاة الجماعة في المساجد.

ويعد قيصر ثاني مسؤول كبير يصاب بالفيروس في باكستان، بعدما تأكدت إصابة عمران إسماعيل حاكم إقليم السند بالمرض يوم الإثنين.