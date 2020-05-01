الصحة الإماراتية: 26 ألف فحص تكشف 557 إصابة جديدة بكورونا المزيد

بالتزامن مع توسيع دولة الإمارات لفحوصات كورونا، أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 26 ألف فحص كشفت عن 557 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وتأتي الفحوصات تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة والمخالطين لهم وعزلهم.

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وبتلك الإصابات بلغ إجمالي الحالات المسجلة في دولة الإمارات، 13 ألفا و38 حالة جميعها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

كما أعلنت الوزارة عن 6 حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة، يعانون من أمراض مزمنة، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 111 حالة.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 114 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 2,543.