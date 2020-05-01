ليلى علوي تنشر صورة شبيهتها.. “يخلق من الشبه أربعين”

“سبحان الله يخلق من الشبه أربعين، بهذه الكلمات علقت الممثلة المصرية ليلى علوي على صورة لفتاة أفغانية تشبهها كثيرًا، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت علوي على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: “سبحان الله. يخلق من الشبه أربعين”، ووضعت صورتها بزي مشابه لزي الفتاة الأفغانية.

صورة ليلى علوي من فيلم مصري بعنوان “إعدام ميت” تم انتاجه عام 1985 قدمته مع نخبة من النجوم وهم محمود عبد العزيز، فريد شوقي، يحيى الفخراني وبوسي.