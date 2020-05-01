هل تتجرأ زوجة تامر حسني وتعلن هذا القرار

فاجأت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل، زوجة الفنان المصري تامر حسني، المتابعين عبر حسابها على موقع انستغرام، بنشرها مقطع فيديو بصوتها لأغنية “إلى راح الغالي” للفنان حاتم عامر، الذي أطلقها في مايو 2019.

قدمت “بوسيل” أغنية “إلى راح الغالي” بتوزيع ورؤية جديدين وذلك بسبب اشتياقها للمغرب بحسب تعبيرها ومن حبها لهذه الأغنية. موجهة التحية للفنان حاتم عامر على اغانية الرائعة والمميزة. وختمت بسمة تعليقها بالقول: “خليكم في الدار، تحيا بلادي، يا رب يحفظ المغرب وشعبها”.

نذكر أن بسمة هي مصممة أزياء ومغنية مغربية معتزلة شاركت في النسخة السادسة من برنامج ستار اكاديمي، حيث وصلت للنهائيات محتلة المركز الثاني.

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وكانت بسمة قد فاجأت الجمهور بتسجيل أغنية “ناسيني ليه”، للفنان تامر حسني، بصوتها من دون موسيقى مؤخراً وطرحتها على يوتيوب.

فهل تفكر بسمة بوسيل بالعودة الى الغناء مجدداً وتتجرأ وتعلن قرارها؟ أم أن الموضوع بالنسبة لها مجرد هواية بسيطة وحنين الى الماضي؟