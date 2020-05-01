مبارك المانع يكشف كواليس استبعاد "درويشيات" في اللحظات الأخيرة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الفنان الكويتي مبارك المانع كواليس منع عرض مسلسل "درويشيات" في التلفزيون الكويتي باللحظات الأخيرة قبل رمضان، موضحًا أنه رغم أن هذا العمل تم تنفيذه بتوجيه من قيادات التليفزيون الكويتي إلا أنه قبل ٢٤ ساعة من رمضان تم استبعاده دون توضيح السبب.

وقال المانع في تصريحات تلفزيونية: "نعتبر أنفسنا جزءًا من التلفزيون الكويتي ويشرفنا أن نكون جزءًا منه، ونجاحاتنا فيه"، موضحا أن "درويشيات" تم إعداده لصالح التلفزيون الكويتي وبأمر من أحد قياداته.

وتابع أنه كان قد تمت الموافقة على العمل سواء فيما يتعلق بالفنانين والمخرج والرقابة، وتم تصوير العمل ,المواد بكاملها من شهر ديسمبر الماضي، معلقا: "تفاجأنا قبل رمضان بيوم واحد أن العمل تم استبعاده بخلاف ٥ أعمال أخرى، ولكن الحقيقة هو أن (درويشات) فقط هو الذي تم استبعاده فقط دون معرفة السبب الحقيقي وراء ذلك حتى الآن" .

وأكد أن الفنان الكويتي طارق العلي كان له الفضل في ظهوره لأنه من منحه فرصة الظهور على المسرح والتلفزيون، معلقًا: "أي فنان يحتاج إلى فرصة لكي يظهر موهبته حق الجمهور.. وهذه الفرصة تكون اختبار الموهبة يا إما ينجح أو يفشل".

وأضاف: "استكمال المسيرة وتحقيق النجاح يقع على عاتق الفنان نفسه.. بالنسبة لي طارق العلي له الفضل علي لكن مجهودي أيضا ساهم في استمراري".

وتعقيبا على تساؤل بشأن رأيه في "الشللية"، قال: "الشللية ليست خطأ.. لها مساوئ وإيجابيات.. ما المشكلة أن يكون هناك فريق سعيد بالعمل معًا، وحينما يكون على المسرح فنانين أعرف إفيهاتهم كويس فهذا شيء إيجابي ويعطي ثقة على المسرح".

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وبشأن موقفه من مسرح حسن البلام قال "المانع": "مسرح حسن البلام قريب من قلبي.. وحسن شخص له مواقف معى لا أستطيع نسيانها.. وهناك علاقة كبيرة بيننا.. ومنح شخصيتي ثقلاً من خلال الأدوار التي كنت أؤديها معه على المسرح.. لكن اليوم التنوع بالنسبة لي مطلوب وقررت استكمل أعمالي".

يذكر أن مسلسل "درويشيات" بطولة عدد كبير من الفنانين منهم عبدالناصر درويش وميس كمر وخالد المظفر وأحمد الفرج وبشار الجزاف ومبارك المانع وحصة النبهان وسلطان الفرج وعادل الفضلي، ومن إخراج عيسى ذياب.

والمسلسل يصنف اجتماعيا كوميديا خفيفًا، ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية في المجتمع الكويتي بشكل خفيف ومميز.

وتدور أحداث المسلسل في قرية تجمع أربعة أصدقاء بقيادة أبو وتر، حيث يخوض الرباعي مجموعة من المغامرات والقصص المختلفة في كل حلقة.