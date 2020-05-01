وفاة مطرب عالمي بفيروس كورونا

توفى المغني والممثل والمؤلف الموسيقي المكسيكي أوسكار تشافيز، الخميس في مكسيكو متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت هيئة الصحة في مكسيكو وفاة الفنان البالغ 85 عاما والذي دخل الأربعاء مستشفى حكومي في العاصمة المكسيكية بعدما ظهرت عليه أعراض الفيروس، بحسب بيان أصدرته الشركة المنتجة لأغانيه.

أعلن مسؤولون بوزارة الصحة المكسيكية يوم الخميس تسجيل 1425 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و127 حالة وفاة إضافية.

وبذلك يصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 19224 فضلا عن 1859 حالة وفاة.

وواكب شافيز المصنف أحد الممثلين الأساسيين لنمط موسيقي يسمى "كانتو نويفو" (الغناء الحديث) في مكسيكو، من خلال أغنياته التحرك الطالبي المكسيكي سنة 1968 وحركة "زاباتيستا" في التسعينيات.

ولم يخف تشافيز طوال مسيرته التزامه السياسي اليساري. وهو قال في مقابلة مع وكالة فرانس برس العام الماضي "مع التغييرات في السياسات والشخصيات وسلطات الإعلام المتعاظمة، نبقى في مرحلة كفاح".

وكان الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور تمنى خلال مؤتمره الصحفي اليومي صباح الخميس الشفاء العاجل ل أوسكار تشافيز .

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وقد أعلنت هيئة الثقافة في العاصمة المكسيكية في 2019 أوسكار تشافيز من أعلام التراث الحي في المكسيك بفضل جمعه ونشره أغنيات مكسيكية قديمة من النصف الأول من القرن العشرين.

ويزخر رصيد هذا الفنان المولود في 20 مارس 1935 في مكسيكو أكثر من 25 ألبوما..

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