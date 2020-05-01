أحمد سعد يطرح ألبومه الديني "يا رب"

أعلن الفنان أحمد سعد، عن طرح ألبومه الديني الجديد، اليوم الخميس، الذي يحمل اسم "يا رب".

ونشر سعد، بوستر ألبومه الديني، عبر حسابه على انستجرام، وعلق: "اليوم نزول الألبوم الديني يا رب".

يذكر أن، أحمد سعد يشارك في دراما رمضان بتقديم ٧ أغاني بمسلسل "البرنس"الذي يعرض حصرياً على قناة دي إم سي، وكلها من كلمات وألحان هيثم نبيل، وتوزيع الموسيقي عادل حقي، وتحمل أسماء الأغانى "مالناش إلا بعض"، "بقي دولا من دمي"، "يابا"، "كبرتى"، "الأسد"، "هدور"، "يا أيام".

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