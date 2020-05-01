آسر ياسين يطلق مبادرة لحادث "بئر العبد"

طالب الفنان آسر ياسين، زملائه وجمهوره، بتفعيل مبادرة "حيوهم فين ما كنتم.. دول ماتوا علشان سلامكم "، والتي تتضمن صورهم الشخصية على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، وهم يقومون بإلقاء تحية تعظيم سلام لأرواح شهداء القوات المسلحة، الذين استشهدوا اليوم جراء انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد.

وبدأ "آسر"، بنفسه ووضع صورته عبر حسابه بـ"إنستجرام" وهو يقدم التحية لشهداء الوطن، وعلق على صورته قائلًا: "بدعوا كل زملائي وكل الفولورز بأنهم يحطوا صورهم النهاردة حدادًا على أرواح شهداء مصر من أبطال ورجال القوات المسلحة وتعزية أهاليهم".

وأضاف: "يا ريت كلنا نستخدم نفس الهاشتاج اللي فوق، رحم الله موتانا وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين من الحادث الغادر".

وأعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة، مساء أمس، استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود إثر انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد شمال سيناء.

Advertisements

وأكدت القوات المسلحة استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.

قد يهمك أيضاً :

نيللي كريم تقرر استغلال آسر ياسين بعملية نصب في الحلقة الرابعة من ب100 وش

وفاة آسر ياسين في الحلقة الثالثة من "الاختيار"