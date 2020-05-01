حمادة هلال يهادي منة عرفة

نشر الفنان حمادة هلال، صورة تجمعه بالفنانة الشابة منة عرفة واليوتيوبر علي غزلان. وقال حمادة هلال: "أنا اللي جايب الهدية، كل سنة وأنت طيبة يا منة". وشاركت منة عرفة مع حمادة هلال في فيلم الحب كده، من إخراج أكرم فريد تأليف نادر صلاح الدين. ويظهر اليوتيوبر علي غزلان في الأونة الأخيرة رفقة الفنانة منة عرفة، حيث ظهرت معه في معرض الكتاب أثناء توقيع كتابه، وظهر معها في المستشفى مؤخرا بعد تعرضها لوعكة صحية، بما يثير التكهنات حول ارتباطهما. Advertisements قد يهمك أيضا: حماده هلال يغني "أشرب شاي" في حفل نايل دراما السنوي حمادة هلال يتألق فى حفل نادى بروسيا دورتموند

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