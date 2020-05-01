حلا الترك تعود إلى الواجهة بما فعلته مع الأيتام

تشارك الفنانة البحرينية حلا الترك في الجهود التي تبذل من أجل تقديم الدعم لكل من يحتاج إليه في ظل الأزمة التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي هذا الإطار نشرت على حسابها على "إنستغرام" صورة لها وهي تشارك في تحضير بعض المساعدات. وهو ما أوضحته من خلال التعليق حيث كتبت: "تضامناً مع الحملة الوطنية "فينا خير" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة حفظه الله للمساهمة في دعم الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، يسعدني ويشرفني التبرع بثياب عيد لـ150 طفلاً وطفلة من الأطفال اليتامى والمحتاجين بمناسبة قرب قدوم عيد الفطر المبارك أعاده الله على الجميع وعلى وطني البحرين حكومةً وشعباً بالخير والبركة والصحة والعافية والأمن والأمان. كل الشكر والتقدير والاحترام لجمعية التربية الإسلامية لمساعدتي في توصيل الثياب لمستحقيها وأخص بالشكر الأخ الأستاذ حمد السبيعي".

وفي وقت لاحق نشرت حلا على الحساب نفسه مشهداً تمثيلياً سجل لها خلال مشاركتها في الجهود الداعمة للفريق الطبي الذي يقف في خطوط المواجهة الأولى لوباء فيروس كورونا في البحرين.

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