سخرية ياسمين رئيس من نفسها في "رامز مجنون رسمي"

نشرت الفنانة ياسمين رئيس، صورة من حلولها ضيفة مساء الأربعاء على برنامج "رامز مجنون رسمي" مع رامز جلال، على شاشة "إم بي سي مصر"، حيث سخرت من نفسها عقب انتهاء الحلقة بنشر صورة لها على حسابها في "تويتر" من البرنامج بالمقارنة مع صورة من "توم وجيري"، وعلقت عليها قائلة: "بجد بجد كل ما أشوفها أضحك".

وشهدت الحلقة العديد من المواقف الكوميدية التي جمعت رامز وياسمين، خاصة مشهد صدمتها عند رؤية رامز، وإدراكها أنها ضحية لبرنامجه.

يذكر أن نقابة الإعلاميين قررت في بيان لها منع ظهور رامز جلال على أي وسيلة إعلامية تبث داخل جمهورية مصر العربية لحين تسوية أوضاعه القانونية.

وكانت النقابة أصدرت بياناً أكدت فيه أن برنامج رامز مجنون رسمي لمقدمه رامز جلال على قناة "إم بي سي مصر" انتهك عدة قوانين للنقابة وهو ما دفعها لاتخاذ عدة قرارات منها حظر ظهور رامز على أي وسيلة إعلامية، ومطالبة قنوات mbc بتوفيق أوضاعها.

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