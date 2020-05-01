اختفاء عادل إمام وانطلاق رحلة البحث عنه في مسلسل "فلانتينو"

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"الخليج 365" من بيروت: بعد سفره إلى طنطا للبحث عن منتحل شخصيته، يختفي نور عن الأنظار، وتبدأ عمليات البحث عنه في كل مكان، في الحلقة المقبلة من "فلانتينو" من كتابة أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، وبطولة عادل إمام ودلال عبد العزيز والذي يعرض على MBC1 و"MBC العراق".

وبعدما تمكن نور من معرفة أن منتحل شخصيته والذي يحمل الاسم نفسه هي نورا (داليا البحيري)، يكتشف أن وراءها سراً، فهل يتمكن من فك شيفرات هذا السر؟

من جهة أخرى، ينتقل أرخميدس (محمد الكيلاني) - ابن نور – ليسكن في المنزل المجاور لجيلان (وفاء صادق) وهي المدرّسة التي وقع في غرامها، فهل يتمكن من التقرب منها بعد هذه الخطوة؟

يذكر أن "فلانتينتو" هو من بطولة كوكبة من الممثلين منهم إلى جانب عادل إمام ودلال عبد العزيز وداليا البحيري، كل من حمدي الميرغني، إنعام الجريتلي، بدرية طلبة، طارق الإبياري وآخرين.



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