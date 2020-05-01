فيلم خيالي روسي يتصدر المشاهدات على شبكة الإنترنت

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"الخليج 365" من بيروت: تصدر فيلم "سبوتنيك" للمخرج الروسي يغور أبرامينكو الأسبوع الجاري تصنيف المشاهدات "أونلاين" وتقدم على أفلام أجنبية مثل "المنتقمون" و"علاء الدين" و"جون ويك" و" أكوامين" وغيرها.

أفاد بذلك ناطق باسم دار سينما أونلاين ivi.

وغدا الفيلم الروسي المثير أول فيلم أنتج في فترة إغلاق دور السينما، ويروي الفيلم الخيالي قصة رائد فضاء يعود إلى الأرض بوحش شرير بعد رحلة فضائية طويلة.

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وحصد الفيلم الروسي خلال الـ 5 أيام الماضية بعد عرضه الأول يوم 23 أبريل في داري السينما more.tv، ivi موقع Wink الإلكتروني، عددا من المشاهدات فاق 5 أضعاف مشاهدات فيلم "ملك الأسود" و10 أضعاف مشاهدات فيلم إكشن الأمريكي "جون ويك 3".

وجنى الفيلم الروسي أكبر عدد من المشاهدات في كل من موسكو (24%) وبطرسبورغ ويكاترينبورغ وكراسنودار ونوفوسيبيرسك.

المصدر: تاس

