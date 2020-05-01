جيجي حديد تؤكد حملها من زين مالك

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"الخليج 365" من بيروت: أكدت عارضة الأزياء جيجي حديد أنها سترزق بطفل من صديقها زين مالك، مغني فرقة وان دايركشن السابق وقالت إنهما في يشعران بسعادة غامرة.

وظهرت حديد، التي بلغت الخامسة والعشرين منذ أيام، عن بُعد في برنامج (تونايت شو) لجيمي فالون يوم الخميس لإعلان النبأ بعد شائعات تناقلتها وسائل إعلام معنية بأخبار المشاهير على مدى أيام.

وقالت في مقطع من التسجيل المصور ”كنا نود أن نعلن الأمر بطريقتنا، لكننا في غاية السعادة ونشعر بالامتنان لكل الأمنيات الطيبة من الجميع“.

وبدأت العلاقة بين حديد ومالك في نهاية 2015، وجعلتهما تلك العلاقة المتقطعة من أكثر الثنائيات متابعة على وسائل الإعلام. وظهرا معا في فيديو موسيقي رومانسي لمالك يحمل اسم (بيلوتوك) في 2016 ثم في حفل مت جالا للأزياء في نيويورك.

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وأعلنا انفصالهما في 2018 لكنهما شوهدا معا في يناير كانون الثاني في نيويورك.

ولم تذكر حديد أي تفاصيل بشأن موعد ميلاد الطفل لكنها قالت إنهما يستمتعان بقضاء الوقت معا وسط إجراءات العزل المطبقة لمكافحة فيروس كورونا.

وأضافت ”من اللطيف أن نكون في المنزل معا ونعيش هذه التجربة (الحمل) يوما بيوم“.

وسيكون الطفل المنتظر هو المولود الأول لجيجي حديد وزين مالك.