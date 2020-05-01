جوليا روبرتس وأوبرا وينفري في بث مباشر للوحدة في زمن الكورونا

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"الخليج 365" من بيروت: تشارك جوليا روبرتس و أوبرا وينفري ضمن حوالي 200 من الشخصيات الثقافية والروحية البارزة في بث حي مدته 24 ساعة يدعو إلى الوحدة خلال جائحة فيروس كورونا.

يبدأ بث (الدعوة إلى الاتحاد) يوم الجمعة في الثامنة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (منتصف الليل بتوقيت جرينتش) وسيجري نقله في بث مباشر عالمي على فيسبوك ويوتيوب وتويتر إضافة إلى منصات أخرى للتواصل الاجتماعي، بهدف دعم من فقدوا أحباءهم بسبب فيروس كورونا أو من يشعرون بالعزلة أو الاكتئاب.

وقال المنظمون إن عازف التشيلو يو يو ما ومغني الراب شارلامان ذا جاد والقس الأمريكي ريك وارين سيكونون أيضا ضمن من يتلون صلوات ويقدمون بعض الأغاني والرسائل الملهمة.

وقال المنظمون في بيان ”مهما كنتم تشعرون بالوحدة، لا أحد بمفرده الآن“، داعين الناس في أنحاء العالم ”لمشاركة الملايين في رسالة تضامن لمدة 24 ساعة مؤثرة“.

ينظم تيم شرايفر رئيس الأولمبياد الخاص العالمي البث الحي، وهو من عدة فعاليات تم تقديمها عن بُعد بهدف توحيد الناس خلال الوباء.