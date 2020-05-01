هذا ما قالته نوال الزغبي احتفالا بعيد العمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرصت الفنانة نوال الزغبي، على توجيه رسالة للعمال، بمناسبة الاحتفال بعيدهم الذي يوافق اليوم الجمعة ١ مايو.

وكتبت نوال، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "‏اليوم، عيد العمال.. تحية كبيرة لكل عامل قاعد في البيت، ومش لاقي وظيفة، وتحية للعمال اللي عم يقبضوا نص أو ربع معاش ومتحملين، هالظروف الصعبة.. الفرج قريب ان شاء الله، عيد العمال، لبنان".

وشاركت نوال الزغبي، في دراما رمضان هذا العام، بغناء تتر مسلسل "سلطانة المعز" بطولة غادة عبدالرازق، حسن حسني، محمد لطفي، شريف إدريس، محمود عبدالمغني، ومن تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.