- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
حرصت الفنانة نوال الزغبي، على توجيه رسالة للعمال، بمناسبة الاحتفال بعيدهم الذي يوافق اليوم الجمعة ١ مايو.
وكتبت نوال، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "اليوم، عيد العمال.. تحية كبيرة لكل عامل قاعد في البيت، ومش لاقي وظيفة، وتحية للعمال اللي عم يقبضوا نص أو ربع معاش ومتحملين، هالظروف الصعبة.. الفرج قريب ان شاء الله، عيد العمال، لبنان".
وشاركت نوال الزغبي، في دراما رمضان هذا العام، بغناء تتر مسلسل "سلطانة المعز" بطولة غادة عبدالرازق، حسن حسني، محمد لطفي، شريف إدريس، محمود عبدالمغني، ومن تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.
كانت هذه تفاصيل خبر هذا ما قالته نوال الزغبي احتفالا بعيد العمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.