صبا مبارك تنعى شهداء "بئر العبد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
نعت الفنانة صبا مبارك شهداء "بئر العبد" خلال مداخلتها في برنامج "تفاعلكم" على قناة "العربية"، وقالت: "أقدم واجب العزاء للشعب المصري في استشهاد ضابط وإصابة مجموعة من الضباط في شمال سيناء والإدانة الشديدة لمن فعلوا ذلك".
وأعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة، مساء أمس، استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف، و8 جنود إثر انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد شمال سيناء.
وأكدت القوات المسلحة استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.
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